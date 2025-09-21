Director de Companii
Allianz
Pachetul median de compensație pentru Consultant în Management in Germany la Allianz totalizează €78.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Allianz. Ultima actualizare: 9/21/2025

Pachetul Median
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
Total pe an
€78.7K
Nivel
L3
Salariu de bază
€73.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.9K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Allianz?

€142K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Consultant în Management at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €132,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Consultant în Management role in Germany is €79,401.

