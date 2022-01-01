Director de Companii
Allen Institute for AI
Allen Institute for AI Salarii

Salariul de la Allen Institute for AI variază de la $111,976 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $382,080 pentru un Dezvoltare Corporativă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Allen Institute for AI. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $213K
Dezvoltare Corporativă
$382K
Specialist în Știința Datelor
$190K

Resurse Umane
$112K
Designer de Produs
$132K
Vânzări
$184K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Allen Institute for AI este Dezvoltare Corporativă at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $382,080. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Allen Institute for AI este $186,898.

