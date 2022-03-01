Descarcă Aplicația
Schimbă
Conectare
Înregistrare
Toate Datele
După Locație
După Companie
După Funcție
Calculator Salarial
Vizualizări Grafice
Salarii Verificate
Stagii de Practică
Suport pentru Negociere
Compară Beneficii
Cine Recrutează
Raport Salarii 2024
Companiile cu Cele Mai Mari Salarii
Integrează
Blog
Presă
Google
Inginer Software
Manager de Produs
Zona New York City
Data Scientist
Explorează după Titluri Diferite
Levels FYI Logo
Salarii
📂 Toate Datele
🌎 După Locație
🏢 După Companie
🖋 După Funcție
🏭️ După Industrie
📍 Hartă Termică Salarii
📈 Vizualizări Grafice
🔥 Percentile în Timp Real
🎓 Stagii de Practică
❣️ Compară Beneficii
🎬 Raport Salarii 2024
🏆 Companiile cu Cele Mai Mari Salarii
💸 Calculează Costul Ședinței
#️⃣ Calculator Salarial
Contribuie
Adaugă Salariu
Adaugă Beneficii Companie
Adaugă Mapare Nivele
Locuri de muncă
Servicii
Servicii pentru Candidați
💵 Coaching de Negociere
📄 Revizuire CV
🎁 Oferă o Revizuire CV Cadou
Pentru Angajatori
Oferte Interactive
Percentile în Timp Real 🔥
Analiza Comparativă a Compensațiilor
API Levels.fyi
Pentru Cercetare Academică
Set de Date Compensații
Comunitate
Descarcă Aplicația
← Director de Companii
Alkira
Lucrezi Aici?
Revendică-ți Compania
Prezentare Generală
Salarii
Beneficii
Locuri de Muncă
Nou
Chat
Alkira Beneficii
Adaugă Beneficii
Compară
Asigurări, Sănătate și Wellness
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Health Savings Account (HSA)
Financiar și Pensionare
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Avantaje și Reduceri
Learning and Development
Transport
Transport allowance
Vezi Datele ca Tabel
Alkira Avantaje și Beneficii
Beneficiu
Descriere
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Transport allowance
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Locuri de Muncă Recomandate
Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Alkira
Companii Similare
LogicGate
Mindbody
Chenega
Saviynt
Smarsh
Vezi toate companiile ➜
Alte Resurse
Raport de Plată de Sfârșitul Anului
Calculează Compensația Totală