Directorul Companiilor
AlixPartners
AlixPartners Salarii

Intervalul salarial AlixPartners variază de la $84,619 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $435,750 pentru Consultant în Management la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AlixPartners. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Consultant în Management
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analist de Afaceri
$432K
Dezvoltare de Afaceri
$413K

Specialist în Științe de Date
$101K
Analist Financiar
$84.6K
Resurse Umane
$199K
Manager de Proiect
$176K
Inginer de Software
$191K
Manager de Program Tehnic
$221K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la AlixPartners este Consultant în Management at the Director level cu o compensație totală anuală de $435,750. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AlixPartners este $210,050.

