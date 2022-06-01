Aledade Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Aledade variază de la $96,900 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $250,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aledade. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Manager de Inginerie Software
Median $250K
Manager de Produs
Median $160K

Asistent Administrativ
$101K
Analist de Afaceri
$99.5K
Analist de Date
$96.9K
Juridic
$139K
Designer de Produs
$158K
Recrutor
$128K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Aledade, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Aledade este Manager de Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $250,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aledade este $135,430.

