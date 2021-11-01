Directorul Companiilor
Alchemy
Alchemy Salarii

Intervalul salarial Alchemy variază de la $130,650 în compensație totală anuală pentru Consultant în Management la capătul de jos la $263,675 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Alchemy. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Median $240K
Consultant în Management
$131K
Manager de Produs
$263K

Recrutor
$179K
Manager de Inginerie Software
$264K
Cercetător UX
$149K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Alchemy este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $263,675. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Alchemy este $209,550.

