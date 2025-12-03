Alarm.com Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in United States la Alarm.com variază de la $114K pe year pentru Software Engineer I la $179K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $148K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alarm.com. Ultima actualizare: 12/3/2025

Program de Vesting Principal Alternativ 1 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Alarm.com, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 20 % se dobândește în 1st - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 2nd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 3rd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 4th - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 5th - AN ( 20.00 % anual ) 0 % AN 1 40 % AN 2 0 % AN 3 40 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Alarm.com, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 0 % se dobândește în 1st - AN ( NaN % per perioadă )

40 % se dobândește în 2nd - AN ( 40.00 % anual )

0 % se dobândește în 3rd - AN ( NaN % per perioadă )

40 % se dobândește în 4th - AN ( 40.00 % anual )

20 % se dobândește în 5th - AN ( 20.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Alarm.com ?

