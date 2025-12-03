Alarm.com Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in United States la Alarm.com variază de la $119K la $162K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alarm.com. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie $127K - $154K United States Interval Comun Interval Posibil $119K $127K $154K $162K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Program contribuțiis la Alarm.com pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

Program de Vesting Principal Alternativ 1 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Alarm.com, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 20 % se dobândește în 1st - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 2nd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 3rd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 4th - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 5th - AN ( 20.00 % anual ) 0 % AN 1 40 % AN 2 0 % AN 3 40 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Alarm.com, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 0 % se dobândește în 1st - AN ( NaN % per perioadă )

40 % se dobândește în 2nd - AN ( 40.00 % anual )

0 % se dobândește în 3rd - AN ( NaN % per perioadă )

40 % se dobândește în 4th - AN ( 40.00 % anual )

20 % se dobândește în 5th - AN ( 20.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Alarm.com ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager de Program oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.