Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in United States la Alarm.com totalizează $151K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alarm.com. Ultima actualizare: 12/3/2025
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
La Alarm.com, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)
0%
AN 1
40%
AN 2
0%
AN 3
40%
AN 4
20%
AN 5
La Alarm.com, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
0% se dobândește în 1st-AN (NaN% per perioadă)
40% se dobândește în 2nd-AN (40.00% anual)
0% se dobândește în 3rd-AN (NaN% per perioadă)
40% se dobândește în 4th-AN (40.00% anual)
20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.