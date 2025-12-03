Director de Companii
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in United States la Alarm.com totalizează $151K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alarm.com. Ultima actualizare: 12/3/2025

Pachetul Median
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Total pe an
$151K
Nivel
Senior
Salariu de bază
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$5K
Ani în companie
6 Ani
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Alarm.com?
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU

La Alarm.com, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)

0%

AN 1

40%

AN 2

0%

AN 3

40%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU

La Alarm.com, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 0% se dobândește în 1st-AN (NaN% per perioadă)

  • 40% se dobândește în 2nd-AN (40.00% anual)

  • 0% se dobândește în 3rd-AN (NaN% per perioadă)

  • 40% se dobândește în 4th-AN (40.00% anual)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Alarm.com in United States ajunge la o compensație totală anuală de $227,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Alarm.com pentru rolul de Inginer Hardware in United States este $161,000.

Alte Resurse

