Alan Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in France la Alan variază de la €65.8K la €93.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alan. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie $86.9K - $102K France Interval Comun Interval Posibil $75.8K $86.9K $102K $108K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Alan, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) 7 years post-termination exercise window.

Care este calendarul de dobândire la Alan ?

