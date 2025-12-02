Director de Companii
AkzoNobel
AkzoNobel Asistent Administrativ Salarii

Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in Taiwan la AkzoNobel variază de la NT$691K la NT$943K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AkzoNobel. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Asistent Administrativ contribuțiis la AkzoNobel pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la AkzoNobel?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la AkzoNobel in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$942,798. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AkzoNobel pentru rolul de Asistent Administrativ in Taiwan este NT$690,843.

Alte Resurse

