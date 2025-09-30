Director de Companii
AkzoNobel
AkzoNobel Contabil Salarii în Greater Amsterdam Area

Compensația totală medie pentru Contabil in Greater Amsterdam Area la AkzoNobel variază de la €66.9K la €97.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AkzoNobel. Ultima actualizare: 9/30/2025

Compensația Totală Medie

€76.8K - €87.5K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€66.9K€76.8K€87.5K€97.4K
Interval Comun
Interval Posibil

€142K

Care sunt nivelurile de carieră la AkzoNobel?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Contabil la AkzoNobel in Greater Amsterdam Area ajunge la o compensație totală anuală de €97,443. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AkzoNobel pentru rolul de Contabil in Greater Amsterdam Area este €66,889.

