Director de Companii
Akveo
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Warsaw Metropolitan Area

Akveo Inginer Software Salarii în Warsaw Metropolitan Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area la Akveo totalizează PLN 225K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Akveo. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total pe an
PLN 225K
Nivel
L2
Salariu de bază
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Akveo?

PLN 600K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de PLN 113K+ (uneori PLN 1.13M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Akveo in Warsaw Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de PLN 266,328. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Akveo pentru rolul de Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area este PLN 225,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Akveo

Companii Similare

  • Stripe
  • Intuit
  • Coinbase
  • Roblox
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse