Director de Companii
Akveo
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Resurse Umane

  • Toate salariile Resurse Umane

Akveo Resurse Umane Salarii

Compensația totală medie pentru Resurse Umane in Poland la Akveo variază de la PLN 58K la PLN 82.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Akveo. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$18K - $21.1K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
$15.7K$18K$21.1K$22.5K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Resurse Umane contribuțiis la Akveo pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Akveo?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Resurse Umane oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la Akveo in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 82,712. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Akveo pentru rolul de Resurse Umane in Poland este PLN 57,969.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Akveo

Companii Similare

  • Pinterest
  • Flipkart
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/akveo/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.