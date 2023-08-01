Directorul Companiilor
Akveo
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Akveo Salarii

Intervalul salarial Akveo variază de la $38,925 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $84,420 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Akveo. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Design de Produs
$58.4K
Recrutor
$38.9K
Inginer de Software
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Arhitect de Soluții
$84.4K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Akveo este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $84,420. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Akveo este $59,364.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Akveo

Companii Asoc

  • DoorDash
  • Coinbase
  • PayPal
  • Dropbox
  • Amazon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse