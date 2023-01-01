Akvelon Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Akvelon variază de la $13,875 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $42,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Akvelon. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer de Software
Median $42K

Inginer de software full-stack

Resurse Umane
$18.6K
Recrutor
$13.9K

Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Akvelon is Inginer de Software with a yearly total compensation of $42,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akvelon is $18,622.

