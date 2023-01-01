Akvelon Salarii

Intervalul salarial Akvelon variază de la $13,875 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $42,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Akvelon . Ultima actualizare: 8/21/2025