Directorul Companiilor
Akuna Capital
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Akuna Capital Salarii

Intervalul salarial Akuna Capital variază de la $65,325 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $425,071 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Akuna Capital. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Inginer de software full-stack

Dezvoltator cantitativ

Inginer de software backend

Manager de Inginerie Software
Median $260K
Specialist în Științe de Date
Median $225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Contabil
$65.3K
Operațiuni de Afaceri
$108K
Analist Financiar
$127K
Tehnolog IT
$221K
Manager de Proiect
Median $155K
Recrutor
$99.5K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

据报道，Akuna Capital最高薪的职位是Inginer de Software at the Senior Software Engineer level，年总薪酬为$425,071。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Akuna Capital的年总薪酬中位数为$179,209。

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Akuna Capital

Companii Asoc

  • Anchorage Digital
  • Point72
  • DRW
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse