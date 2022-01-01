Akuna Capital Salarii

Intervalul salarial Akuna Capital variază de la $65,325 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $425,071 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Akuna Capital . Ultima actualizare: 8/21/2025