AKQA Salarii

Intervalul salarial AKQA variază de la $12,040 în compensație totală anuală pentru Manager de Design de Produs la capătul de jos la $130,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AKQA. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Inginer de Software
Median $130K
Designer de Produs
Median $65K
Analist de Afaceri
$81.8K

Redactor de Publicitate
$63.8K
Marketing
$119K
Manager de Design de Produs
$12K
Manager de Proiect
$112K
Manager de Inginerie Software
$106K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la AKQA este Inginer de Software cu o compensație totală anuală de $130,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AKQA este $93,899.

Alte Resurse