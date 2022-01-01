AKQA Salarii

Intervalul salarial AKQA variază de la $12,040 în compensație totală anuală pentru Manager de Design de Produs la capătul de jos la $130,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AKQA . Ultima actualizare: 8/20/2025