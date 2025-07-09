Akkodis Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Akkodis variază de la $3,989 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $233,199 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Akkodis. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Inginer de Software
Median $109K
Inginer Biomecanic
$52.9K
Specialist în Științe de Date
$60.1K

Tehnolog IT
$44.4K
Manager de Produs
$52.1K
Manager de Program
$94.1K
Recrutor
$4K
Vânzări
$233K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Akkodis este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $233,199. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Akkodis este $56,521.

