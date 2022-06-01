Directorul Companiilor
Aisera
Aisera Salarii

Intervalul salarial Aisera variază de la $31,032 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $283,575 pentru Manager de Program la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aisera. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
$164K
Manager de Produs
$226K
Manager de Program
$284K

Vânzări
$186K
Inginer de Vânzări
$281K
Inginer de Software
$31K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Aisera este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $283,575. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aisera este $206,163.

