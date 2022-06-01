Aisera Salarii

Intervalul salarial Aisera variază de la $31,032 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $283,575 pentru Manager de Program la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aisera . Ultima actualizare: 8/11/2025