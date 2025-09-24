Director de Companii
AIS Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la AIS totalizează $151K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AIS. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
AIS
Lead Software Engineer
Philadelphia, PA
Total pe an
$151K
Nivel
-
Salariu de bază
$151K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
17 Ani
Ani experiență
20 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la AIS?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

AIS in United StatesInginer Software最高薪酬方案，年度總薪酬為$165,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
AISInginer Software職位 in United States年度總薪酬中位數為$130,000。

