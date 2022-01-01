Director de Companii
Airtel India
Airtel India Salarii

Salariul de la Airtel India variază de la $3,631 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $113,207 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Airtel India. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Software
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Manager de Produs
Median $42K
Manager Inginerie Software
Median $113K

Specialist în Știința Datelor
Median $36.8K
Analist de Afaceri
Median $21.3K
Dezvoltare Afaceri
$45.5K
Analist de Date
$35.2K
Analist Financiar
$7.5K
Resurse Umane
$16.4K
Tehnolog Informații (IT)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Operațiuni Marketing
$3.6K
Designer de Produs
Median $29K
Manager Design Produs
$67.8K
Manager de Proiect
$34.2K
Vânzări
$14.7K
Analist Securitate Cibernetică
$12K
Arhitect de Soluții
$49.4K

Arhitect Date

Recompense Totale
$25.9K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Airtel India este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $113,207. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Airtel India este $31,578.

