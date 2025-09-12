Airtel Africa Salarii

Director de Companii
Salariul de la Airtel Africa variază de la $5,814 în compensație totală pe an pentru un Manager Operațiuni de Afaceri la nivelul inferior până la $241,200 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Airtel Africa. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Software
Median $21.6K

Inginer Software Backend

Contabil
$23.1K
Manager Operațiuni de Afaceri
$5.8K

Tehnolog Informații (IT)
$23.1K
Manager de Produs
$53.4K
Manager de Proiect
$43.8K
Manager Inginerie Software
$241K
Arhitect de Soluții
$59.9K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Airtel Africa este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $241,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Airtel Africa este $33,476.

