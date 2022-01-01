Directorul Companiilor
Airtable
Airtable Salarii

Intervalul salarial Airtable variază de la $112,700 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $755,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Airtable. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Inginer de software full-stack

Designer de Produs
Median $230K
Manager de Produs
Median $255K

Cercetător UX
Median $423K
Manager de Inginerie Software
Median $755K
Specialist în Științe de Date
Median $315K
Operațiuni de Marketing
Median $172K
Operațiuni de Afaceri
$388K
Analist de Afaceri
$162K
Servicii pentru Clienți
$113K
Succes la Clienți
$114K
Resurse Umane
$116K
Tehnolog IT
$332K
Marketing
$191K
Manager de Design de Produs
$609K
Recrutor
$166K
Inginer de Vânzări
$165K
Analist de Securitate Cibernetică
$362K
Arhitect de Soluții
$288K
Manager de Program Tehnic
$470K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Airtable, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Airtable este Manager de Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $755,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Airtable este $278,523.

