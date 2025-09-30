Director de Companii
Airbus
Airbus Inginer Software Salarii în Munich Metro Region

Compensația pentru Inginer Software in Munich Metro Region la Airbus totalizează €80K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Munich Metro Region totalizează €83.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Airbus. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Nivel de intrare)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Airbus?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Airbus in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €118,617. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Inginer Software role in Munich Metro Region is €83,680.

