Compensația pentru Inginer Software in Munich Metro Region la Airbus totalizează €80K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Munich Metro Region totalizează €83.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Airbus. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***