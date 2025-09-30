Director de Companii
Airbus
Airbus
  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Toate salariile Inginer Mecanic

  • Hamburg Metro Region

Airbus Inginer Mecanic Salarii în Hamburg Metro Region

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Airbus. Ultima actualizare: 9/30/2025

€142K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Care sunt nivelurile de carieră la Airbus?

Întrebări frecvente

El paquete salarial más alto reportado para un Inginer Mecanic en Airbus in Hamburg Metro Region tiene una compensación total anual de €71,933. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airbus para el puesto de Inginer Mecanic in Hamburg Metro Region es €71,151.

