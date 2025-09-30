Director de Companii
Airbus
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Toate salariile Inginer Mecanic

  • Germany

Airbus Inginer Mecanic Salarii în Germany

Pachetul median de compensație pentru Inginer Mecanic in Germany la Airbus totalizează €71.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Airbus. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
Total pe an
€71.9K
Nivel
L2
Salariu de bază
€71.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Airbus?

€142K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de €26.6K+ (uneori €266K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Mecanic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Kõrgeima palgaga Inginer Mecanic ametikoha palgapakett ettevõttes Airbus in Germany on aastase kogutasuga €81,701. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Airbus Inginer Mecanic ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €71,151.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Airbus

Companii Similare

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse