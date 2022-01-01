Directorul Companiilor
Air Liquide
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Air Liquide Salarii

Intervalul salarial Air Liquide variază de la $3,681 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $124,773 pentru Cercetător UX la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Air Liquide. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $63.8K
Contabil
$35.3K
Asistent Administrativ
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Inginer Biomecanic
$84.6K
Analist de Afaceri
$58.7K
Dezvoltare de Afaceri
$45.4K
Servicii pentru Clienți
$31.6K
Analist de Date
$80.4K
Specialist în Științe de Date
$122K
Inginer Electrician
$104K
Analist Financiar
$3.7K
Tehnolog IT
$99.5K
Inginer Mecanic
$51.6K
Manager de Proiect
$58.9K
Arhitect de Soluții
$19.1K
Recompense Totale
$16.6K
Cercetător UX
$125K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Air Liquide este Cercetător UX at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $124,773. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Air Liquide este $58,667.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Air Liquide

Companii Asoc

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse