AIG Inginer Software Salarii în New York City Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in New York City Area la AIG totalizează $135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AIG. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
AIG
Software Engineer
New York, NY
Total pe an
$135K
Nivel
L1
Salariu de bază
$123K
Stock (/yr)
$12.3K
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la AIG?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la AIG in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $315,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AIG pentru rolul de Inginer Software in New York City Area este $170,000.

Alte Resurse