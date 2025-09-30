Director de Companii
AIG
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Information Technologist (IT)

  • Toate salariile Information Technologist (IT)

  • New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Salarii în New York City Area

Pachetul median de compensație pentru Information Technologist (IT) in New York City Area la AIG totalizează $94.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AIG. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Total pe an
$94.3K
Nivel
hidden
Salariu de bază
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la AIG?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Information Technologist (IT) oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

AIG in New York City AreaのjobFamilies.Information Technologist (IT)で報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$299,875です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AIGのjobFamilies.Information Technologist (IT)職種 in New York City Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$101,300です。

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru AIG

Companii Similare

  • Principal Financial Group
  • Northern Trust
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Merrill Lynch
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse