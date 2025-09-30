Director de Companii
AIG
AIG Analist Financiar Salarii în New York City Area

Pachetul median de compensație pentru Analist Financiar in New York City Area la AIG totalizează $110K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AIG. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
Total pe an
$110K
Nivel
Senior
Salariu de bază
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la AIG?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la AIG in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $200,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AIG pentru rolul de Analist Financiar in New York City Area este $108,000.

