Aidence Salarii

Salariul de la Aidence variază de la $96,567 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $152,735 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Aidence . Ultima actualizare: 8/31/2025