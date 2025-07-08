Director de Companii
Aidence
Aidence Salarii

Salariul de la Aidence variază de la $96,567 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $152,735 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Aidence. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Data Scientist
$96.6K
Inginer Software
Median $113K
Manager Inginerie Software
$153K

Întrebări frecvente

Alte Resurse