AI21 Labs Salarii

Salariul de la AI21 Labs variază de la $98,225 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $163,785 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AI21 Labs . Ultima actualizare: 8/31/2025