Director de Companii
Agero Salarii

Salariul de la Agero variază de la $165,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $217,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Agero. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Software
Median $165K

Inginer Date

Manager Inginerie Software
Median $217K
Manager de Produs
$174K

Manager de Program
$170K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Agero este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $217,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Agero este $172,166.

