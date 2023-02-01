Director de Companii
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Salarii

Salariul de la Agency for Science, Technology and Research variază de la $48,215 în compensație totală pe an pentru un Inginer Chimist la nivelul inferior până la $91,734 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Agency for Science, Technology and Research. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Median $78.8K

Cercetător Științific

Data Scientist
Median $91.7K
Inginer Biomedical
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Inginer Chimist
$48.2K

Inginer Cercetare

Analist de Date
$49.5K
Inginer Hardware
$66.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Agency for Science, Technology and Research este Data Scientist cu o compensație totală anuală de $91,734. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Agency for Science, Technology and Research este $70,028.

