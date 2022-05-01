Director de Companii
Age of Learning
Age of Learning Salarii

Salariul de la Age of Learning variază de la $81,600 în compensație totală pe an pentru un Cercetător UX la nivelul inferior până la $414,915 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Age of Learning. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $135K

Inginer Software Full-Stack

Specialist în Știința Datelor
$134K
Designer de Produs
$116K

Manager de Produs
$415K
Manager Inginerie Software
$166K
Cercetător UX
$81.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Age of Learning este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $414,915. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Age of Learning este $134,333.

