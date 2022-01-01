Director de Companii
Afterpay
Afterpay Salarii

Salariul de la Afterpay variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $278,600 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Afterpay. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $99.9K
Contabil
$70.4K
Analist de Afaceri
$149K

Analist de Date
$119K
Data Scientist
$83.5K
Resurse Umane
$279K
Marketing
$177K
Manager de Produs
Median $108K
Vânzări
$159K
Manager Inginerie Software
$166K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Afterpay, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

