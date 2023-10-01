AFRY Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial AFRY variază de la $52,470 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $97,111 pentru Consultant în Management la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AFRY. Ultima actualizare: 8/22/2025

Inginer de Software
Median $52.5K
Analist de Afaceri
$85.4K
Specialist în Științe de Date
$55.9K

Inginer de Hardware
$53.2K
Consultant în Management
$97.1K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at AFRY is Consultant în Management at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,111. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AFRY is $55,853.

Alte Resurse