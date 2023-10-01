AFRY Salarii

Intervalul salarial AFRY variază de la $52,470 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $97,111 pentru Consultant în Management la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AFRY . Ultima actualizare: 8/22/2025