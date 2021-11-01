Aflac Salarii

Director de Companii
Salariul de la Aflac variază de la $54,725 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $302,504 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Aflac. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Asistent Administrativ
$60.3K
Data Scientist
$303K
Resurse Umane
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tehnolog Informațional (IT)
$101K
Inginer Software
$103K
Manager Inginerie Software
$156K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Aflac este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $302,504. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aflac este $101,505.

