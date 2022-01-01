Afiniti Salarii

Salariul de la Afiniti variază de la $6,992 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $189,050 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Afiniti . Ultima actualizare: 9/1/2025