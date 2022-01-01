Director de Companii
Afiniti
Afiniti Salarii

Salariul de la Afiniti variază de la $6,992 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $189,050 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Afiniti. Ultima actualizare: 9/1/2025

Data Scientist
Median $139K
Inginer Software
Median $7K
Analist de Date
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Analist de Afaceri
$79.6K
Analist Financiar
$21.4K
Marketing
$19.9K
Designer de Produs
$189K
Manager de Produs
$17.3K
Manager Inginerie Software
$166K
Arhitect de Soluții
$129K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Afiniti este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $189,050. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Afiniti este $50,497.

