Director de Companii
Affirm
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

Affirm Manager Program Tehnic Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Program Tehnic in United States la Affirm totalizează $300K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Affirm. Ultima actualizare: 12/1/2025

Pachetul Median
company icon
Affirm
Technical Program Manager
Seattle, WA
Total pe an
$300K
Nivel
L6
Salariu de bază
$175K
Stock (/yr)
$125K
Bonus
$0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Affirm?
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (12.50% trimestrial)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Affirm in United States ajunge la o compensație totală anuală de $475,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Affirm pentru rolul de Manager Program Tehnic in United States este $325,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Affirm

Companii Similare

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.