Compensația pentru Recrutor in United States la Affirm totalizează $138K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $136K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Affirm. Ultima actualizare: 12/1/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $138K $123K $15K $0 L6 $ -- $ -- $ -- $ -- L7 $ -- $ -- $ -- $ -- Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( USD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani: 50 % se dobândește în 1st - AN ( 12.50 % trimestrial )
50 % se dobândește în 2nd - AN ( 12.50 % trimestrial )

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )
25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )
25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )
25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Care este calendarul de dobândire la Affirm ?

