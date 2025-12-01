Director de Companii
Affirm
Affirm Manager de Proiect Salarii

Compensația pentru Manager de Proiect in United States la Affirm totalizează $206K pe year pentru L7. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Affirm. Ultima actualizare: 12/1/2025

Compensația Totală Medie

$217K - $263K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$200K$217K$263K$280K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Program de Vesting

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (12.50% trimestrial)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Affirm in United States ajunge la o compensație totală anuală de $279,560. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Affirm pentru rolul de Manager de Proiect in United States este $200,030.

