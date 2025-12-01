Affirm Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in United States la Affirm variază de la $143K la $196K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Affirm. Ultima actualizare: 12/1/2025

Compensația Totală Medie $155K - $184K United States Interval Comun Interval Posibil $143K $155K $184K $196K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Program contribuțiis la Affirm pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

Program de Vesting Principal Alternativ 1 Alternativ 2 50 % AN 1 50 % AN 2 Tip Acțiuni RSU La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani: 50 % se dobândește în 1st - AN ( 12.50 % trimestrial )

50 % se dobândește în 2nd - AN ( 12.50 % trimestrial ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Care este calendarul de dobândire la Affirm ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager de Program oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.