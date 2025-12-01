Compensația pentru Juridic in United States la Affirm totalizează $359K pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $400K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Affirm. Ultima actualizare: 12/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$359K
$194K
$165K
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
50%
AN 1
50%
AN 2
La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:
50% se dobândește în 1st-AN (12.50% trimestrial)
50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
