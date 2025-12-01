Director de Companii
Compensația totală medie pentru Operațiuni Servicii Clienți la Affirm variază de la CA$62.4K la CA$90.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Affirm. Ultima actualizare: 12/1/2025

Compensația Totală Medie

$51.7K - $59K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
$45.1K$51.7K$59K$65.6K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (12.50% trimestrial)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Affirm, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni Servicii Clienți la Affirm ajunge la o compensație totală anuală de CA$90,911. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Affirm pentru rolul de Operațiuni Servicii Clienți este CA$62,405.

