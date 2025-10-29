Director de Companii
Affinity Express
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Affinity Express Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in India la Affinity Express variază de la ₹304K la ₹442K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Affinity Express. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

₹349K - ₹397K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹304K₹349K₹397K₹442K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la Affinity Express pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Affinity Express?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Affinity Express in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹442,422. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Affinity Express pentru rolul de Inginer Software in India este ₹303,696.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Affinity Express

Companii Similare

  • Lyft
  • Intuit
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse