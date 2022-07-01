AEye Salarii

Intervalul salarial AEye variază de la $159,120 în compensație totală anuală pentru Inginer Mecanic la capătul de jos la $312,555 pentru Inginer de Hardware la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AEye . Ultima actualizare: 8/15/2025