Aetion Salarii

Intervalul salarial Aetion variază de la $57,733 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $108,690 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aetion. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
$94.7K
Recrutor
$57.7K
Inginer de Software
$109K

Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Aetion este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $108,690. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aetion este $94,689.

