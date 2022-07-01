Aetion Salarii

Intervalul salarial Aetion variază de la $57,733 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $108,690 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aetion . Ultima actualizare: 8/15/2025