Directorul Companiilor
Aera Technology
Aera Technology Salarii

Intervalul salarial Aera Technology variază de la $13,065 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $348,250 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aera Technology. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Șef de Cabinet
$197K
Specialist în Științe de Date
$13.1K
Marketing
$15.7K

Manager de Proiect
$123K
Vânzări
$348K
Inginer de Software
$124K
Manager de Program Tehnic
$53K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Aera Technology este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $348,250. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aera Technology este $122,912.

